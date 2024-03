Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, ha cocnesso un'intervista ai microfoni di Calcio e Finanza in cui ha parlato così del Mondiale per Club 2025: "Per noi è una grandissima opportunità, era estremamente importante qualificarci per il futuro della Juventus non solo per quanto riguarda il tema della sostenibilità economica ma anche per la forza commerciale e l’appeal che il nostro club potrà avere a livello internazionale.