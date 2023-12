EDICOLA / CdS: Juve, sorpasso falso e l’Inter può volare a più 4

Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha scelto come titolo principale: "Sorpasso falso. Solo uno a uno a Marassi col Genoa e l'Inter può volare a più quattro. Chiesa illude, la Juve sbatte. Gudmunsdsson risponde al gol su rigore di Fede. Massa flop: nega un altro penalty a Max e grazia Malinovskyi".

Gli altri titoli: "Mazzarri di corsa, obiettivo rimonta. Il Napoli, oggi alle 18, sfida il Cagliari al Maradona. Serve un cambio di marcia in casa per rientrare in zona Champions"; "Mou, niente squalifica. Giustizia per il tecnico, sarà più sereno a Bologna". E di spalla: "Sinisa, come è pieno questo vuoto, il ricordo di Mihajlovic ad un anno dalla scomparsa".