Juve, Giuntoli: “Lukaku? Giornali ricamano su presa di informazioni. Mercato sostenibile”

In casa Juventus è il giorno di Cristiano Giuntoli. Il nuovo ds bianconero ha parlato in conferenza stampa della strategia del club sul mercato: "Conta solo quello che faremo da qui in avanti. La Società mi ha chiesto di tornare a essere competitivi e sostenibili, perché il mondo va in questa direzione. Dobbiamo dare un occhio ai conti, ma anche alla storia della Juventus, per essere competitivi ovunque. La mia storia è chiara, io cerco di fare tanto con quello che ho a disposizione. Cercherò di portare tutta la mia esperienza all'interno di questo grandissimo club".