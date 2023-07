FCIN1908 / Inter, nessuna voglia di ricucire con Lukaku. Attacco, corsa a due. Poi 3 colpi

La sensazione che pervade questo calciomercato nerazzurro è che ci sia poco spazio per tutto ciò che concerne l'umore della piazza interista. Cuadrado farà a breve le visite mediche e non è un segreto che il suo passato alla Juventus (con scontri e polemiche) non entusiasmi i tifosi nerazzurri. La società porta avanti il suo lavoro di faticosi incastri con un mercato che procede a scatti e vede la luce dopo la cessione del giocatore che nessun tifoso interista avrebbe mai voluto lasciar andare via dopo una sola - strepitosa, diciamolo - stagione a Milano. Così André Onana ha salutato tutti e verrà ricordato da tutti per quel sorriso contagioso, affamato di vittorie e orgoglioso di non temere nulla. Con quel sorriso e quell'attitudine a giocare con i piedi ha scavalcato il pressing avversario e fatto innamorare il popolo nerazzurro. Lo ha conquistato definitivamente cantando con passione canzoni improbabili dopo le vittorie più belle. Difficile non innamorarsene. Caro André, è stato più che bello averti qui. Peccato non poterti trattenere. Ma, dicevamo.

I nomi in attacco, la trattativa per Sommer

Se Lukaku rappresenta ormai il passato, in attacco il presente e il futuro vanno riscritti il più velocemente possibile. Come raccolto da FCINTER1908, non esiste alcuna intenzione di ricucire il rapporto con Big Rom che ora è in un limbo tra Chelsea, Juve e offerte dall'Arabia. Da una parte c'è il comprensibile stupore del club per la scoperta che gli intenti di Romelu non fossero allineati con quelli dei nerazzurri (sondare la Juve non è certo una cosa da poco), dall'altra rimane la sensazione che accantonare quella pista (con trattative incessanti per farsi scontare tutto il possibile) non si sia poi - alla fine - rivelato così difficile per i dirigenti. Ora il mercato dell'Inter potrà beneficiare dei soldi della cessione di Onana. Brutto da dire, ma è la realtà. Morata e Balogun piacciono e sono i nomi che più intrigano Ausilio. Difficile possano arrivare entrambi, anche perché per Correa - allo stato attuale delle cose - non risulterebbero offerte (si parlava ancora una volta del campionato saudita). E oltre all'attaccante Inzaghi chiede un centrocampista che faccia il vice Barella, un vice Darmian e un esterno nel caso salutasse anche Gosens. Insomma, le caselle da riempire non sono poche. Anche il portiere è un ruolo da sistemare con una certa urgenza. L'Inter è su Sommer, che ha una clausola. Non è altissima (6 milioni di euro), ma se il Bayern fosse pronto a concedere uno sconto in cambio di un po' più di tempo a disposizione per trovare un sostituto di Neuer i nerazzurri potrebbero accettare. Con il pagamento della clausola il giocatore arriverebbe immediatamente. Oggi intanto l'Inter affronterà il Lugano in una amichevole a porte chiuse con una squadra popolata da molti Primavera. Inzaghi lavora sul campo con una rosa che è ancora molto lontana dall'essere quella definitiva. Il grande lavoro, in questo momento, è tutto sulle spalle della dirigenza nerazzurra.