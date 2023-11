Juve-Inter, Allegri recupera Locatelli? Le ultime sulle condizioni del giocatore

In vista dell'attesissima Juventus-Inter, Massimiliano Allegri potrebbe avere a disposizione il centrocampista

In vista dell'attesissima Juventus-Inter , Massimiliano Allegri potrebbe avere a disposizione Manuel Locatelli . Ieri il centrocampista azzurro si è allenato a parte e ha continuato ad avvertire dolore, mentre oggi, come sottolinea Tuttosport, è arrivata una piccola buona notizia.

"Il classe 1998 in mattinata ha sostenuto una parte di allenamento con il resto del gruppo. Aumentano dunque le possibilità di vederlo in campo nella sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi ma non è detto che riesca a recuperare del tutto".