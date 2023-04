EDICOLA / TS: Juve, c’è l’Inter in Coppa Italia. Di Maria è caldo. Inzaghi a rischio

TuttoSport in prima pagina parla di Kean che ha la più alta media gol nella Juve. Ha segnato otto gol mai così tanti in Italia, si legge nel sommario. E si legge ancora: "Domani c'è l'Inter in Coppa Italia. Di Maria è caldo. Inzaghi a rischio". Questo è quanto scrive il giornale torinese a proposito della sfida tra nerazzurri e bianconeri che si giocherà martedì sera e valida per la Coppa Italia.