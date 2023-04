Il Giornale – Juve-Inter, fioccano squalifiche: cosa rischiano Lukaku, Handanovic e Cuadrado

Non ha dubbi Gianni Visnadi su Il Giornale dopo i fatti di martedì sera in Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. “Oggi fioccheranno squalifiche per tutti o quasi i protagonisti della rissa che ha sporcato per l’ennesima volta una sfida tra Juventus e Inter. Il giorno dopo si trasforma in un sacrosanto e doveroso inno di condanna al razzismo. È Juve-Inter che amplifica tutto, manco a dirlo.