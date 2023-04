GdS – Lautaro in astinenza da gol. L’Inter ha bisogno di ritrovarlo per ritrovarsi

Inzaghi continua ad avere fiducia nell'attaccante argentino che deve riprendere a segnare in un momento importantissimo per la squadra nerazzurra

Eva A. Provenzano

Nelle ultime gare non ha brillato, soprattutto non ha segnato e l'Inter ne ha risentito. Lautaro Martinez deve ritrovarsi prima possibile perché serve in questo momento della stagione, un aprile decisivo per i nerazzurri con gli impegni di campionato, Champions e Coppa Italia. La rete gli manca da sette giornate, ha segnato l'ultima volta nella partita contro il Lecce. Non è riuscito poi a segnare nelle gare contro Spezia (ha sbagliato il rigore tra le proteste di Lukaku.ndr), Juve e Fiorentina, non ha segnato col Porto in Portogallo e neanche in Coppa Italia con la Juve. Idem nelle partite giocate con l'Argentina (anche in quel caso ha sbagliato incredibilmente).

È rimasto in campo 495 minuti ma non ha mai segnato nonostante abbia avuto occasioni per farlo. Non è la prima volta che l'argentino si inceppa ma poi sa con i suoi gol rifarsi e tornare ad essere centrale per l'Inter.

La Gazzetta dello Sport di lui e della sua prestazione con la Juventus scrive: "Nella gara contro i bianconeri si è visto tentennare insolitamente in area perdendo il tempo per calciare nonostante l'assenza di marcatura bianconera, ma prima le telecamere lo avevano anche immortalato lamentarsi platealmente - con stizza e rabbia - per un pallone non arrivato come avrebbe voluto. In generale, però, è la forma a non essere impeccabile: nelle ultimissime uscite Lautaro pare spesso in ritardo, scarico e costretto a inseguire il pallone invece che governarlo plasmandone il destino".

L'Inter e il suo destino prossimo dipendono dalla sua ripresa. Inzaghi si fida di lui, sa che momenti così agli attaccanti capitano anche se questo è il momento meno indicato. Lautaro ha bisogno di ritrovarsi, l'Inter ha bisogno di ritrovare lui.

(Fonte: gazzetta.it)