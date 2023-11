Juve-Inter, Allegri con un Rabiot in più. Inzaghi punta sul triangolo di sinistra

L'Inter domani affronterà il Frosinone , la Juve sarà ospite del Cagliari, poi la sosta. Ma nerazzurri e bianconeri sono proiettati alla grande sfida della ripresa all'Allianz Stadium. I due tecnici vogliono conquistare i tre punti in questo turno per poi preparare serenamente il derby d'Italia.

"Rispetto alla gara di oggi col Cagliari, per il derby d’Italia Allegri avrà un Rabiot in più. Il francese all’andata dello scorso anno punì i nerazzurri su assist di Kostic. Una mossa che Max spera di ripetere quest’anno, grazie alla corsa del serbo in fascia e alla capacità d’inserimento di Rabiot, esaltata anche dai movimenti atipici di Chiesa da seconda punta. Il triangolo a sinistra è invece la zona dove l’Inter ama sfondare, specie nei big match. Armando il sinistro di Dimarco, sfruttando il movimento delle punte, l’inserimento della mezzala e la chiusura sul secondo palo dell’altro esterno, con Dumfries quest’anno più ispirato del solito. Bastoni uomo chiave: la sua regia aggiunta porta imprevedibilità", analizza La Gazzetta dello Sport.