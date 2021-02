Giornata piena per i giocatori dell’Inter che domani affronteranno la partita, il ritorno della semifinale di Coppa Italia, contro la Juventus. Non è previsto che la squadra nerazzurra parta oggi per Torino. I ragazzi di Conte hanno pranzato tutti insieme ad Appiano Gentile, hanno assistito ad una seduta video, poi allenamento sul campo. Alla fine della giornata tutti a casa: si ritroveranno domani per la trasferta.

(Fonte: SS24)