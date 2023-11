Un Juve-Inter storico: mai alla 14a avevano avuto entrambe almeno 29 punti

"Al massimo c’era stato qualcosa di simile nel 2008 (27 punti per i nerazzurri e 24 per i bianconeri alla 13ª giornata) e nel 2012 (24 e 28 all’11ª giornata): in entrambe le occasioni aveva vinto l’Inter, mentre la Juve non ha mai perso le ultime sei sfide contro una capolista (4 vittorie e 2 pareggi) e il 6 ottobre 2019 ha battuto proprio i nerazzurri sorpassandoli in vetta".