Associated Press – Juve-Inter, Thuram e Chiesa amici da piccoli e ora si sfidano

L'agenzia stampa internazionale presenta la sfida di domenica come uno scontro tra stili opposti in cui si affronteranno due calciatori che si sono già incontrati tanto tempo fa

La sfida nella sfida. Da piccoli avranno rincorso insieme il pallone tante volte e questa volta saranno 'nemici' in campo. Associated Press parla così della prossima partita di campionato tra Juve e Inter mettendo in risalto lo scontro tra Chiesa e Thuram. "Giocavano insieme da piccoli alla fine degli anni novanta, quando i loro papà portavano il Parma a vincere in Italia e in Europa. Ora, i due 26enni saranno protagonisti nel Derby d'Italia di domenica. Federico è un attaccante dinamico nella Juventus e Marcus ricopre praticamente la stessa posizione per l'Inter", scrive l'agenzia stampa internazionale.