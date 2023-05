Juve, fissata al 15 giugno l’udienza per la manovra stipendi

Il secondo filone dell'inchiesta sui bianconeri riguarda gli stipendi per il biennio 2019/2021, i presunti compensi fittizi agli agenti e la partnership con altre società

L’udienza del secondo filone innanzi al tribunale federale nazionale della Figc che vede la Juve deferita per la manovra stipendi è stata fissata al 15 giugno. Il club bianconero è stato condannato oggi a -10 punti per il caso plusvalenze ma dovrà affrontare anche un secondo processo.

La procura della Federcalcio ha infatti deferito la società bianconera per la cosiddetta manovra stipendi per il biennio 2019/2021, i presunti compensi fittizi agli agenti e le relazioni con altre società. Secondo l'accusa sarebbe stato violato il codice 4.1 del codice di giustizia sportiva. E in questo caso le pene dovrebbero ricadere sulla nuova stagione.