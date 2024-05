"La finale degli eccessi: il trionfo contro Gasp, le polemiche con il club e l'arbitro, la denuncia del direttore di Tuttosport, i due turni di squalifica in Coppa e la multa di 5000 euro. Voci fino a tarda sera su Montero, tecnico della Primavera. Lunedì a Bologna l'incrocio con Thiago che resta in prima fila". Spazio poi al Napoli e all'Arsenal che ci prova per Zirkzee.