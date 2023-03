TS – Juve, la poca chiarezza sul -15 è un grosso guaio anche per l’Inter

"Un grosso guaio per tutti, non solo per la Juventus, il fatto che sui bianconeri non ci sia certezza. Specialmente per un’Inter che avrà un mese di aprile più trafficato della tangenziale all’ora di punta e che rischia di perdere di vista quello che è il primo obiettivo stagionale, vale a dire piazzarsi tra le prime quattro. La preoccupazione di Inzaghi in tal senso è giustificata: l’Inter ha una rosa usurata e in là con l’età e, per mantenere alto lo standard di rendimento, serve innanzitutto che tutti stiano bene. Quasi superfluo sottolineare che ritrovarsi lì la Juve sarebbe un problema in più, anche se l’attualità riporta giustamente la mente a un derby d’Italia da onorare al meglio, nonostante la spia del serbatoio segni riserva sparata dopo l’incredibile sforzo fatto al Dragão", commenta il quotidiano.