Inter, Inzaghi assegna un compito preciso a Brozovic. Lautaro, che duello con Bremer

"Non un cambio nelle gerarchie di Simone perché quelle sono incise nella pietra: il regista titolare è ancora Calha, con accanto Barella e Mhkitaryan assaltatori. Ma le fatiche di Champions pesano per tutti e così l’armeno dovrebbe tirare il fiato e Brozo tornerà a ragionare in mezzo. Con la Juve ha una precisa consegna, deve aiutare difensori e mezzali nel chiudere su Adrien che quest’anno galoppa come un purosangue. Il croato, dopo 5 mesi, era tornato titolare a Bologna e poi pure a La Spezia: il fatto che da entrambe le trasferte Inzaghi sia tornato con un pugno di mosche in mano non è così casuale. Insomma, se Marcelo ha capito che il suo destino in nerazzurro è traballante, in serate come queste può aumentare le percentuali di conferma", spiega La Gazzetta dello Sport.