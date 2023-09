Giornale – Agnelli, tramonto su Torino. Rosso non più sostenibile: Juve in vendita, le cifre

Il rosso della Juve non è più sostenibile, ecco perché Exor avrebbe messo in vendita il club bianconero

Come sottolinea il Giornale, la Juve è in vendita . Le ingenti perdite (240 milioni, ricavi inferiori a 600 milioni, debiti superiori e un valore di Borsa di 800 milioni), non sono più sostenibili per Exor. "Andrea Agnelli , capace di grandiosi risultati calcistici ma, al tempo stesso, attore di una lenta e inesorabile caduta nelle sabbie mobili di bilanci drammatici".

"Nonostante ricapitalizzazioni per 500 milioni da parte di Exor, la holding olandese cui fa capo, diciotto consigli di amministrazione convocati in un solo anno, la vergogna per le vicende giudiziarie, per arrivare all'acida definizione interna di «società fuori controllo» con l'ipotesi, sempre più verosimile, di una vendita del club la cui condizione contabile, pesa in modo non sostenibile su Exor".