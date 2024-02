Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Frosinone. Ecco le sue parole: "E' stata una buona settimana di lavoro come lo sono state le altre: nel calcio succedono anche questi periodi, domani è una partita difficile contro una squadra che crea. L'obiettivo è tornare a vincere. Se firmerei ora in bianco il rinnovo? In questo momento non firmerei niente, ho un contratto fino al 2025 e la priorità è domani e arrivare in Champions League: abbiamo il dovere di confermare il risultato dell'anno scorso, visto che non è dipeso da noi il fatto di giocarla quest'anno. Il fatto di mantenere una certa posizione in classifica anche cambiando tanti giocatori e abbassando l'età media significa che la società ha fatto un buon lavoro.

Bisogna stare attenti a non farsi distrarre dall'anno prossimo perché non abbiamo la certezza né di entrare in Champions né di giocare la finale di Coppa Italia al momento. Ci vuole pazienza ed equilibrio. Io sono molto realista: la società mi ha chiesto di rientrare in Champions, non è l'obiettivo minimo. La Juventus è sempre stata una società che sarà pronta a programmare il futuro, al momento dobbiamo pensare tutti al raggiungimento dell'obiettivo: bisogna avere le spalle larghe vincendo innanzitutto domani. Crollo delle certezze? Assolutamente no, con l'Empoli siamo rimasti in dieci, Inter e Udinese sono state partite buone e il risultato ci ha penalizzato. Verona è stata la partita peggiore perché siamo stati disordinati per la voglia di vincere subito: domani abbiamo cento minuti per vincere e dovremo fare una partita solida".