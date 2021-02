Serie A, c’è finalmente la data del recupero di Juventus-Napoli

Con l'eliminazione della squadra di Gattuso dall'Europa League si è liberata una finestra per disputare il match di Torino

La vittoria del Napoli questa sera contro il Granada per 2-1 non ha comunque portato al passaggio del turno. Gli azzurri non sono riusciti a ribaltare la sconfitta per 2-0 dell'andata in Spagna e sono fuori dalla competizione continentale. Notizia per nulla irrilevante, non soltanto per il futuro in bilico di Gennaro Gattuso, ma anche per il calendario della Serie A.