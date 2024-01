La Stampa – Juventus, andare in testa vorrebbe dire mettere pressione psicologica all’Inter

"Non è solo una questione simbolica perché vincere a Lecce varrebbe doppio per i bianconeri: scavalcare i nerazzurri, infatti, avrebbe anche un effetto psicologico in questo infinito e bellissimo “mind game”. Più Allegri continua a tenere il profilo basso e più la sua squadra vola in classifica, stuzzicando gli avversari con il favore del pronostico e sfornando qualche sfottò toscano".