La Juventus scrive ai suoi abbonati per la prossima stagione: “30% di rimborso in caso di B”

È crisi forte in casa Juventus. Ne parla ampiamente il Corriere della Sera, soffermandosi sulle difficoltà di Massimiliano Allegri, protagonista di un brutto episodio nel tunnel di San Siro nel quale ha riversato tutta la sua frustrazione sui giocatori e sulla società nerazzurra: "Perdere il controllo — della squadra prima, dei nervi subito dopo — dev’essere la cosa peggiore per uno che ha fatto dell’equilibrio una filosofia di calcio (e di vita). Sta capitando a Massimiliano Allegri, non senza umani motivi, tra una stagione triturata dagli infortuni e sincopata dalla penalizzazione prima e dall’ansia che ne arrivi un’altra ora".

Proprio in relazione all'eventualità che alla Juventus venga applicata una nuova penalizzazione, il giornalista Nerozzi scrive sul Corriere della Sera: "In questi giorni la Juve ha mandato ai suoi abbonati del «Premium club», posti fino ai 7 mila euro a stagione, la proposta per il rinnovo: 85% da pagare entro il 19 maggio, il restante 15% in caso di coppe europee e rimborso del 30% ci fosse la retrocessione in B. Evento impensabile, ora, ma che fa ben capire le difficoltà di una stagione dantesca".