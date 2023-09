Milan, Pulisic e Musah gli ultimi a rientrare. Kalulu non sta bene, ci sarà Kjaer in difesa

"La quasi certezza, per i milanisti, è che al centro della difesa ci sarà Simon Kjaer: Pierre Kalulu proverà anche oggi e domani ma non sta bene, un suo rientro è sempre più difficile. Molto più ottimismo per Giroud, che si è fermato giovedì scorso in nazionale: il vero test sarà l’allenamento in gruppo di domani ma Olivier sta meglio", precisa Gazzetta.