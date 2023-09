Milan, Giroud giovedì in gruppo: con l’Inter ci sarà. Dura per Kalulu, si scalda Kjaer

"Olivier Giroud e Pierre Kalulu continuano a lavorare per rientrare in tempo per il derby di sabato. Gradazioni di ottimismo differenti, diciamo. Giroud si è fatto male durante Francia-Irlanda di giovedì, è uscito subito e da subito ha fatto capire di essere fiducioso per un rapido rientro. La cattiva notizia per il Milan è che quella caviglia non guarisce, la buona è che Giroud non si farà attendere. Tra oggi e domani proverà a forzare un po’, giovedì vuole essere in gruppo, sabato in campo. Jovic e Okafor sono pronti, ma Pioli spera non ce ne sia bisogno", riporta La Gazzetta dello Sport.