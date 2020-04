Keita: “Eto’o è il miglior attaccante africano della storia. Messi e CR7? Con l’Inter…”

Keita Balde, ex attaccante dell’Inter e ora al Monaco, ha parlato in una diretta Instagram sulla pagina ufficiale del quotidiano spagnolo AS. Il calciatore senegalese ha detto la sua sul calciatore africano più forte di sempre: “Per me è Samuel Eto’o. Weah? Ti direi una bugia visto che non l’ho mai visto giocare. Sono nato nel 1995 e per quello che ho visto se la giocano Eto’o e Didier Drogba“.

Sulle sfide contro Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: “Lo scorso anno all’Inter ho avuto la fortuna di giocare contro Cristiano Ronaldo quando abbiamo affrontato la Juventus. Con Messi ho avuto sfortuna però, perché era infortunato sia all’andata al Camp Nou, quando perdemmo 2-1 (2-0, ndr), sia quando abbiamo pareggiato 1-1 a San Siro e lui non giocò né all’andata né al ritorno“.