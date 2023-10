Salisburgo, Kjaergaard: “Nostra prestazione ottima, ma in Champions devi segnare. L’arbitro…”

Al termine di Inter-Salisburgo, Maurits Kjaergaard ha commentato la gara ai microfoni di Krone.at. Il centrocampista, nonostante la sconfitta. è soddisfatto della prestazione della sua squadra: "Penso che abbiamo fatto molto bene. La nostra prestazione è stata ottima. Per me non è l'arbitro che conta. Avremmo potuto segnare più gol, ma non l'abbiamo fatto. In Champions League devi fare gol, è molto importante".