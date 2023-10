Inter, arriva Qatar Airways: c’è la data. Scenari importanti per il 24-25: trattative partite

E' in arrivo il giorno del debutto di Qatar Airways come nuovo sponsor dell'Inter: la data in rosso e gli scenari per l'anno prossimo

E' in arrivo il giorno del debutto di Qatar Airways come nuovo sponsor dell'Inter. Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, infatti, il prossimo 12 novembre, in occasione della partita contro il Frosinone, la compagnia aerea qatariota farà il suo ingresso ufficiale nell'orbita nerazzurra. Tra l'altro, secondo quanto si apprende, per l’occasione è prevista anche un’attivazione scenografica a San Siro. Un ingresso, quello di Qatar Airways, che lascia spazio anche a scenari importanti per il 2024-25, quando sarà scaduto il contratto da main sponsor che attualmente lega Paramount+ all'Inter. Di questo parla Calcio e Finanza, che scrive: