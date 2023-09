GdS – Inter, Klaassen già fisicamente pronto: ecco quali sono ora le sue priorità

Il centrocampista olandese, arrivato in nerazzurro allo scadere del mercato, non vede l'ora di esordire con la nuova maglia

Arrivato a Milano a sorpresa allo scadere del mercato, Davy Klaassen non vede l'ora di fare il suo esordio con la maglia dell'Inter. Il centrocampista olandese si è accomodato in panchina domenica in occasione del match vinto contro la Fiorentina, e potrà ora sfruttare la pausa per le Nazionali per accelerare il suo processo di inserimento nella nuova realtà .

L'attenzione, come scrive La Gazzetta dello Sport, non sarà focalizzata sull'aspetto fisico, ma su altre questioni: "I prossimi dieci giorni saranno preziosi non solo per prendere confidenza con la nuova maglia, ma anche per migliorare il feeling con la lingua e trovare una sistemazione definitiva dopo i primi giorni italiani trascorsi in hotel.