Klopp, l’invito a Eriksson: “Può venire e sedersi nel mio ufficio facendo il mio lavoro per un giorno”

È stato uno shock la notizia che lo stesso Sven Goran Eriksson ha dato qualche giorno fa. L'allenatore ha rivelato di avere un tumore inoperabile e che gli rimarrebbe solo un anno di vita. Eriksson non ha mai nascosto che uno dei suoi rimpianti è quello di non aver mai allenato il Liverpool. Così Jürgen Klopp ha lanciato un appello al collega: "Ovviamente è stato molto commovente quando ho sentito la notizia. Ho appreso per la prima volta di questa sua ammirazione e del suo amore per il Liverpool, e che ne sia stato tifoso per tutta la vita".