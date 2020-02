Klopp: “Serie A? Per lo scudetto mi scuso con Sarri e Conte, ma tifo Lazio perché…”

In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è tornato a parlare della lotta al titolo in Serie A. E questa volta si è esposto in maniera netta sulla sua squadra favorita:

“Per lo scudetto faccio il tifo per la Lazio. Lì gioca Lucas Leiva, un nostro ex giocatore. Anche Ciro Immobile è stato uno dei miei giocatori al Borussia Dortmund. Mi dispiace per Maurizio Sarri e Antonio Conte, ma penso che la Lazio sarà una grande sorpresa. Stanno vivendo una stagione incredibile“.

(Fonte: Mirror)