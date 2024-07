Denzel Dumfries, uno dei protagonisti dell'Olanda nell'eliminazione contro l'Inghilterra a Euro 2024 con un rigore procurato agli avversari, una traversa colpita e un gol salvato sulla linea, ha parlato a NOS dopo la partita: "Mi assumo tutta la responsabilità per il fallo sul rigore. Non l'ho fatto apposta. Volevo solo bloccare il tiro. Perdere così è ancora peggio. Se la partita fosse andata ai supplementari, avevo avuto la sensazione che avremmo vinto, ce l'ho avuta per tutto il secondo tempo".