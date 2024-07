Una scelta del VAR, che la conduttrice Paola Ferrari ha commentato così. «Mi permetto di dire, i giocatori di oggi come Dumfries, che è stato protagonista nel bene e nel male della partita anche per il salvataggio fatto, sanno quello che fanno in area di rigore. Il regolamento lo conoscono, sanno quello che va fatto e va applicato. L'azione e il gesto che fa può procurare il calcio di rigore quindi non vi vedo nessuno scandalo in questo rigore».