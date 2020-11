Kolarov torna a Milano: ha lasciato il ritiro della nazionale. In Serbia insistono: “L’Inter…”

Aleksandar Kolarov torna in Italia. Secondo quanto riferisce il portale serbo RTS, il calciatore dell’Inter non è partito con la nazionale serba per l’Ungheria – dove questa sera la formazione di Ljubisa Tumbakovic affronterà il padroni di casa nella gara valida per il Gruppo 3 della Lega B – ma ha già fatto rientro a Milano. Il difensore dell’Inter non sarà a disposizione della Serbia anche per la partita in programma mercoledì a Belgrado contro la Russia.

In Serbia, i media continuano a parlare di un’Inter che ha chiesto con insistenza di non far disputare a Kolarov la finale playoff, poi persa ai rigori dai balcanici, contro la Scozia per un problema fisico rimediato a Bergamo contro l’Atalanta. Un pressing da parte della dirigenza nerazzurro che aveva come obiettivo quello di evitare nuovi infortuni e rischi in vista del nuovo tour de force che vedrà protagonista la squadra di Conte.