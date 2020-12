Inter, Kolarov torna negativo: ecco quando sarà certamente a disposizione di Conte

Anche l’ultimo positivo da Covid, Aleksandar Kolarov, è tornato a disposizione dell’Inter di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore serbo sarà difficilmente a disposizione per la gara di questa sera contro il Bologna. Sarà certamente della spedizione contro il Shakhtar in Champions League:

“L’Inter è tornata Covid-free. Nel senso che, finalmente, anche Kolarov è diventato negativo. Il serbo ieri ha avviato l’iter dei controlli necessari per tornare a disposizione di Conte. Difficile che li completi per essere già in panchina per questa sera contro il Bologna, ma mercoledì prossimo con lo Shakthar Donetsk sarà a disposizione”.

(Fonte: Corriere dello Sport)