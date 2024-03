Intervistato dal Telegraaf, Teun Koopmeiners è stato molto diretto e sincero sul suo futuro. Il centrocampista dice che c'è una possibilità concreta che lasci l'Atalanta a fine stagione. "Già l’anno scorso c’era stato un interesse concreto da parte del Napoli e i club alla fine hanno trattato ma non hanno trovato l'accordo. Ho detto all'Atalanta che voglio partire la prossima estate. Io e la mia ragazza ci stiamo divertendo moltissimo in Italia".

"Ma posso sopportare la pioggia per alcuni club in Inghilterra. Spero che ci saranno grandi opzioni a cui posso pensare. E poi spero che l’Atalanta riceva una bella cifra per me, perché lì ho passato dei bellissimi momenti. Mentirei se dicessi di non aver sentito il presunto interesse della Juventus e dei club di Premier League. Naturalmente leggo anch'io".