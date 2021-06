Kostic, emissari Eintracht in Italia: la Lazio sfida l’Inter, fissato il prezzo

L'esterno serbo piace da tempo al club nerazzurro, ma la concorrenza non manca: a Francoforte hanno idee chiare

Il futuro di Filip Kostic potrebbe essere in Italia: l'esterno serbo pare destinato a lasciare l'Eintracht Francoforte, ma su di lui non c'è solo l'Inter. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe anche la Lazio in corsa: "Kostic non è ancora vicino alla Lazio, questa è l'unica indiscrezione emersa ieri, 24 ore dopo lo sbarco a Roma degli emissari dell'Eintracht Francoforte. La valutazione è di 25-30 milioni. La Lazio sta provando a prendere l'esterno, per utilizzarlo da ala, in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions. I tedeschi vogliono incassare il più possibile, vogliono un prestito obbligatorio senza legarlo ad obiettivi, provano a scatenare un'asta tra le squadre interessate. Sul serbo c'era anche l'Inter, ma vendendo Hakimi al Chelsea prenderebbe Marcos Alonso dai Blues. Per Kostic si continuerà a lavorare sfruttando l'alleanza con Ramadani, manager di Sarri e dello stesso giocatore. L'Eintracht ha necessità di vendere, lo sbarco a Roma dei dirigenti tedeschi ha fatto da anteprima ad un tour italiano e forse europeo per raccogliere offerte per il serbo".