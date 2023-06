Un altro grande nome del calcio internazionale sta per trasferirsi in Arabia Saudita: secondo gianlucadimarzio.com Kalidou Koulibaly, centrale senegalese del Chelsea (ex Napoli e accostato di recente anche all'Inter), sarebbe in procinto di firmare per l'Al Hilal. Per il giocatore è pronto un contratto triennale, con uno stipendio vicino ai 30 milioni di euro a stagione.