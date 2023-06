EDICOLA / TS: “Arabia e petrodollari, persino Koulibaly sta per cedere. Bonucci, addio Juve?”

Milioni che piovono dall'Arabia sul calcio europeo e che puntano i big del calcio: l'ex Napoli i nerazzurri lo avevano chiesto in prestito al Chelsea

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si parla della possibile separazione tra Bonucci e la Juventus. Del ricorso al Tar di Agnelli ma anche di Koulibaly , calciatore che l'Inter aveva chiesto in prestito al Chelsea.

"Arabia e Petrodollari, così il mercato va in tilt. Persino Koulibaly sta per cedere. Non più solo mega ingaggi agli svincolati. Gli sceicchi comprano i big e potrebbero convincere anche Osimhen".