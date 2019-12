Sky – Kulusevski alla Juve e non all’Inter: ecco cosa ha fatto la differenza

La Juventus è piombata su Kulusevski ed è vicinissimo a chiudere la trattativa per il giocatore che piaceva anche all’Inter. Skysport spiega che i bianconeri sono andati in vantaggio sul giocatore (35 mln +9 di bonus) perché acquisteranno fin da subito il giocatore. Attualmente gioca nel Parma e dovrebbe restare lì in prestito fino a fine stagione. I dirigenti nerazzurri avevano iniziato la trattativa con l’Atalanta con l’idea di concluderla a giugno. Paratici ha accelerato e oggi in un incontro con i i rappresentanti del club bergamasco è riuscito a chiudere l’operazione.

(Fonte: SS24)