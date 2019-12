Gds – Kulusevski, Juve batte Inter: offerta più alta, si arriva a 44 mln. E il giocatore…

Dejan Kulusevski è ad un passo dalla Juventus. La notizia di Sky Sport è confermata anche dalla Gazzetta dello Sport, che si addentra nelle cifre dell’operazione.

“Paratici ha messo sul piatto 35 milioni più 9 di bonus, mentre l’Inter aveva elaborato una offerta inferiore (sempre articolata tramite bonus). In più il club torinese è intenzionato a lasciare il giocatore a Parma fino a giugno, particolare non secondario nello sviluppo della trattativa assieme alla volontà dello svedese, evidentemente più convinto dell’offerta bianconera. Un deciso passo in avanti, in attesa di una eventuale controrisposta nerazzurra”, spiega la Rosea.