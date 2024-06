Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a Telelombardia: "La politica è fatta per decidere, non per rinviare"

Marco Astori Redattore 3 giugno 2024 (modifica il 3 giugno 2024 | 14:50)

"Sullo stadio il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha fatto dei pasticci infiniti.

La politica è fatta per decidere, non per rinviare. Avrebbe dovuto dire subito: lo stadio di San Siro è un patrimonio e non si tocca". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a Telelombardia.