I tifosi hanno contestato lui e il suo Milan ma Cardinale, dall'analisi rilasciata all'Harvard Business School di Boston ne ha avuto per tutti. Specie per l'Inter che ha tirato in ballo come esempio per spiegare ai sostenitori rossoneri che i nerazzurri hanno vinto la seconda stella ma poi il club è andato 'in bancarotta'. Chiaro riferimento all'addio di Zhang al club nerazzurro per il mancato pagamento del debito di Oaktree che aveva contratto per tenersi l'Inter. Il fondo americano è così diventato proprietario al suo posto. Ma l'Inter non è mai andata, chiaramente, in bancarotta.