Due lampi di Vlahovic e Lautaro e niente di più: Inzaghi e Allegri contenti così

"Per l’Inter, finire sotto, è stato come una scossa. Passivi, quasi addormentati, i nerazzurri hanno prontamente reagito"

"Per l’Inter, finire sotto, è stato come una scossa. Passivi, quasi addormentati, i nerazzurri hanno prontamente reagito. Tra i primi a suonare la carica, proprio Lautaro che ha cominciato ad accorciare, mettendosi alle spalle di Thuram, così da aiutare lo sviluppo della manovra. Anche se, in verità, il pareggio è nato sull’asse verticale di destra, con Barella che ha lanciato nel corridoio Thuram. Davanti a papà Lilian, seduto in tribuna, il numero 9 nerazzurro ha bruciato Bremer, mettendo il pallone dentro l’area. Il Toro gli stava già andando incontro, dopo aver preso il tempo a Gatti: piatto a incrociare sul palo opposto e Szczesny senza possibilità di intervenire", spiega il CorSport.