La Russa: “C’è troppo buonismo, Icardi non avrebbe mai ceduto il rigore. Conte deve…”

“Conte ha abituato tutti a vincere il primo anno, ma all’Inter vincerà il secondo”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Senato, grande tifoso nerazzurro, Ignazio La Russa, in un intervento a La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento: “L’Inter è fortemente danneggiata dall’assenza di pubblico, è una squadra emotiva e credo che la mancanza di pubblico si sia fatta vedere nella disattenzione finale con il Sassuolo e nella parte di secondo tempo con il Bologna”.

Sulla scelta di Lukaku di cedere il rigore a Lautaro Martinez La Russa ha aggiunto: “C’è troppo buonismo, Icardi era stato indicato uno dei colpevoli di chissà quale tragedia, ma non avrebbe mai ceduto il rigore a Lautaro. Conte deve tenere conto che il residuo di buonismo, del vogliamoci bene, c’e’ ancora. Ma il bicchiere è mezzo pieno: si stanno gettando le basi per una Inter forte come è successo nella prima parte della stagione.”

Sugli stadi a porte chiuse: “Quello che non capisco è perché le spiagge sono piene, gli ospedali sono vuoti, i teatri e i cinema possono avere spettatori: continuo a considerare una incredibile violazione del buon senso il divieto di far entrare i tifosi allo stadio. È un trattamento abnorme nei confronti del calcio, forse c’è una sorta di snobismo nei confronti dello sport più popolare”.