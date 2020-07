Fabrizio Biasin ha provato a sintetizzare gli umori in casa Inter, con una metafora per spiegare il mercato nerazzurro: “Prima di comprare nuove e luccicanti lampadine bisogna sistemare l’impianto elettrico, altrimenti continueranno a saltare. Questa cosa Marotta l’ha capita e infatti per l’Inter ha preso il n° 1 degli elettricisti. Conte sistemi l’impianto e avrà tutte le lampadine che vuole”.