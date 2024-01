TS – Inter in attesa su Zielinski? Alcuni spifferi fanno sapere…

Piotr Zielinski vestirà la maglia dell'Inter il prossimo anno? Le notizie si rincorrono, il divorzio col Napoli sembra ormai acclarato, ma il club nerazzurro continua a predicare prudenza. L'intenzione è quella di agire nella maniera più corretta, per cui senza intralciare gli ultimi tentativi di rinnovo del club azzurro. Ma l'affare sembra indirizzato, come si legge su TuttoSport oggi:

"All’Inter, dove hanno fatto il callo da un po’ alla tratta degli svincolati, sanno che l’argomento è sempre spinoso (in tal senso basta ricordare, per esempio, la parabola di Marcus Thuram, destinato al Milan e finito ad Appiano). Fanno sapere che prenderanno in esame il file solo una volta che sarà formalizzato il divorzio del giocatore dal Napoli, però - al netto delle verità “ufficiali” - ci sono spifferi riguardanti un accordo già trovato con l’agente del polacco sulle commissioni (uno dei nodi irrisolti nei molti colloqui avuti con De Laurentiis). Nonché con il giocatore sulla base di un contratto triennale da 4,5 milioni a stagione".