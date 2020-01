Laudrup: “Eriksen può fare bene all’Inter, va in una squadra pronta a vincere”

Intervistato dalla testata danese bt.dk, Michael Laudrup, ex grande centrocampista, ha parlato del trasferimento di Christian Eriksen all’Inter, dicendosi convinto della possibilità che l’ex Tottenham possa imporsi in Serie A con la maglia nerazzurra:

“Abbiamo seguito tutti i discorsi sul suo futuro e sul possibile rinnovo col Tottenham. Ora si presume che abbia guadagnando un posto nella formazione titolare dell’Inter. È innanzitutto un trasferimento positivo per lui, ma è anche positivo per la nazionale danese, dato che non correrà il rischio di avere all’Europeo un giocatore che ha disputato un terzo delle partite. che non ottieni un giocatore che verrà al campionato europeo dopo aver giocato solo la metà o un terzo delle partite. Penso che abbia la qualità per giocare nell’Inter. Quando ho visto i nerazzurri giocare hanno schierato un 3-4-1-2 o 3-5-2. Giocano con un centrocampo con molti giocatori e avrà due attaccanti in movimento davanti”.

RINASCITA INTER – “L’Inter è un club che ha avuto anni fantastici nell’ultima metà degli anni ’00, ma ha attraversato un periodo più lento dopo il 2010 e la vittoria in Champions League. Ora il club sta tornando ed è in cima alla Serie A con la Juventus. Ha acquistato giocatori di talento e hanno Antonio Conte come allenatore, quindi devo presumere che Eriksen giocherà in una squadra che lotta per il campionato quest’anno. La Serie A è diversa dalla Premier League. Il ritmo probabilmente non è altrettanto elevato, ma i difensori sono più vicini, quindi probabilmente non c’è lo stesso spazio della Premier League. Deve abituarsi“.

