Sky – Inter, Brozovic in dubbio anche per Udine, ok Skriniar. Eriksen? Probabile che domani…

Marcelo Brozovic non sarà a disposizione per la partita di Coppa Italia di domani sera a San Siro contro la Fiorentina. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui il centrocampista croato, infortunatosi a Lecce, è in dubbio anche per la trasferta di domenica a Udine. In caso di forfait, Brozo si rivedrà direttamente nel derby.

Chi è invece totalmente recuperato è Milan Skriniar, di nuovo disponibile dopo il disturbo influenzale che lo aveva costretto a uscire durante l’ultima partita contro il Cagliari. Capitolo Eriksen: la sensazione, riferisce Sky Sport, è che il nuovo acquisto nerazzurro possa essere almeno convocato per la sfida contro la Fiorentina di domani sera, anche se più probabilmente per la panchina, almeno inizialmente. Non è escluso, però, che possa dare una mano a partita in corso ai suoi nuovi compagni di squadra.

(Fonte: Sky Sport)