TS – Lautaro, 2 mesi senza segnare a San Siro: un gol come preludio al rinnovo

L'Inter affronta questa sera a San Siro l'Udinese con l'obiettivo di vincere e riprendersi il primo posto in classifica dopo il successo di ieri sera della Juventus sul Napoli. Per farlo Simone Inzaghi si affiderà una volta di più a Lautaro Martinez , 15 gol in questa stagione tra campionato e Champions League.

Tuttavia, come ricorda Tuttosport, il capitano nerazzurro non segna davanti al proprio pubblico da ormai 2 mesi: "L'argentino vuole festeggiare il passo avanti quasi definitivo verso il rinnovo del contratto fino al 2028 con un gol a San Siro che in campionato manca da due mesi, dal 2-2 col Bologna del 7 ottobre. Il numero 10, successivamente, ha segnato altre tre reti in Serie A, ma tutte in trasferta: con Atalanta, Torino e Juventus".