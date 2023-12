Lautaro: “Giocato mesi sul dolore ma l’Inter aveva bisogno. Piangevo e a volte…”

Lautaro Martinez , in un'ampia intervista concessa a Star+ in Argentina, ha ricordato il periodo difficile dei Mondiali in Qatar 2022 quando strinse i denti e giocò da infortunato per un problema alla caviglia:

"Ho giocato i primi mesi in campionato con un problema alla caviglia. Non volevo fermarmi perché in quel periodo all'Inter erano infortunati anche Lukaku e Correa. Restavo solo io come attaccante e ho giocato prendendo pastiglie e facendo infiltrazioni. Ora ho lo stesso problema, dopo i Mondiali e durante le vacanze dopo la finale di Champions non ho fatto nulla. All'Inter sto giocando come facevo prima. Fino a poco prima della finale di Champions ho preso medicine per poter giocare. Prima del match con gli Emirati Arabi ho parlato con Scaloni e gli ho chiesto di lasciarmi riposare per poter arrivare in buona salute al Mondiale. Con l'Arabia Saudita mi faceva tanto male, avevo fatto un'infiltrazione. Anche col Messico non potevo fare di più"