CorSera – Lautaro, l’agente tiene l’Inter sulla corda. Ma c’è una convinzione

Hanno fatto molto rumore le parole pronunciate ieri da Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, che se da un lato ha ribadito la volontà del suo assistito di rimanere all'Inter, dall'altra ha confermato l'assenza di un accordo tra le parti per il rinnovo del contratto. Una situazione che di sicuro non lascia tranquillo il popolo nerazzurro, come scrive il Corriere della Sera: "I colloqui per prolungare il matrimonio con la società di Zhang sono in corso da mesi e l'ad Beppe Marotta non ha mai nascosto l'ottimismo tanto che al gala dell'Aic di metà dicembre aveva pronosticato la firma per la prosecuzione del matrimonio con il centravanti per i primi giorni dell'anno".